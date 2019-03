Quarteto é preso após furtar celulares de fábrica e vendê-los na web

Manaus - Quatro homens investigados por furto de aproximadamente 350 aparelhos celulares de uma fábrica no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, foram presos na última segunda-feira (11). Os suspeitos causaram prejuízo estimado em R$ 360 mil, eles foram apresentado em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (12), no prédio da Delegacia Geral.

Os integrantes da quadrilha foram identificados como o motorista de aplicativo de transporte privado urbano Fabio Freire Sousa Santos, de 35 anos; o segurança da fábrica John Wellington Pinheiro Jacome, 21; Marinho Moreira Rodrigues, 36, e o líder de produção Tiago da Silva Costa, 37.

A quadrilha foi capturada após um dos representantes da empresa formalizar Boletim de Ocorrência (BO) no dia 4 de março deste ano, na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

“Ao longo das investigações identificamos que o esquema criminoso vinha ocorrendo desde janeiro deste ano. O líder de produção e o segurança da fábrica passavam informações dos produtos aos comparsas. Marinho era o intermediador do grupo e repassava os aparelhos para Fabio, que entregava aos clientes, após os celulares serem anunciados em um site de compra e venda, a preços bem inferiores aos praticados no mercado”, declarou diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Sinval Barroso.

diretor do DRCO, delegado Sinval Barroso | Foto: Divulgação

Conforme o diretor do DRCO, os aparelhos celulares da marca Motorola, oriundos do esquema criminoso, estavam sendo vendidos pelos suspeitos por valores que variam entre R$ 650 a R$ 900. Sinval Barroso faz um alerta às pessoas para que desconfiem de produtos com valores baixos, que estejam sendo anunciados nesses sites.



“As pessoas devem desconfiar quando um produto recém lançado no mercado estiver muito abaixo do preço, vier sem identificação de fábrica, a caixa ou acessórios. Faço um convite para esses cidadãos que compraram esses aparelhos, oriundos do furto, para que se apresentem na delegacia e devolvam a mercadoria, para que sejam tratadas como testemunhas. Caso não compareçam, iniciaremos as diligências para reconhecimento desses indivíduos”, advertiu.

Prisões

No momento da coletiva de imprensa, o delegado informou que as prisões dos suspeitos ocorreram ao longo de segunda-feira (11). Fábio foi preso em via pública, nas proximidades da Arena da Amazônia, portando aparelhos celulares e outros objetos furtados da empresa. Em seguida ele indicou a localização dos comparsas. Tiago e John, que eram funcionários da empresa, foram presos no local de trabalho. Marinho foi encontrado em uma outra fábrica, onde trabalhava, na primeira etapa do bairro Distrito Industrial.

Flagrante

Fabio, John, Marinho e Tiago foram autuados em flagrante por furto qualificado, receptação qualificada e organização criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, eles serão levados para Audiência de Custódia.

*Com informações da assessoria

