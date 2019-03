Mulher é detida por manter animais em abatedouro clandestino no AM

| Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na manhã desta terça-feira (12) por volta das 11h, uma operação policial denominada “Abatedouro do Mal”, que resultou na detenção de uma mulher de 58 anos, denunciada por manter um abatedouro clandestino de aves na rodovia estadual AM-010.

De acordo com a autoridade policial, a ação foi deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas, que levaram as equipes até um sítio localizado no quilômetro 35 da rodovia estadual AM-010.

Conforme o titular da Decon, a mulher responsável pelo sítio não apresentou licença sanitária para o funcionamento | Foto: Divulgação





“Após chegarmos no local, nos deparamos com aves aprisionadas e irregularidades no processo de abatimento. Encontramos 12 caixas que mantinham 20 aves, sem qualquer condição. Ao retirarmos as aves, descobrimos outras aves mortas dentro das caixas. Um verdadeiro descaso com esses animais que comoveu todos os envolvidos na operação”, disse.

Conforme o titular da Decon, a mulher responsável pelo sítio não apresentou licença sanitária para o funcionamento. Em razão disso, foi arbitrada multa à infratora e o local lacrado. Conduzida ao prédio da especializada para os procedimentos cabíveis, a mulher irá responder a Inquérito Policial (IP) por maus-tratos a animais e crime contra a relação de consumo.

"Ao retirarmos as aves, descobrimos outras aves mortas dentro das caixas. Um verdadeiro descaso com esses animais" | Foto: Divulgação

Para concluir, Eduardo Paixão reitera o compromisso com o consumidor e pede que todos que identificarem abusos no trato de animais em matadouros, denunciem pessoalmente ou por telefone, no prédio da Decon ou na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

