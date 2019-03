Jovem é preso com armas após denúncia na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um jovem identificado como Ronald S. C, de 18 anos, foi preso dentro de uma residência localizada na rua 6, do Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus, no início da noite desta terça-feira (12). Com o suspeito foram apreendidas duas armas.

De acordo com policiais da Força Tática, após receberem uma denúncia de que um homem estaria armado, uma equipe foi até o local. O suspeito ao avistar a viatura da PM, tentou fugir.

"Nós então começamos a perseguição contra o suspeito, que foi rendido e informou que dentro da residência onde mora existiam duas armas, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 44. De imediato foi dada voz de prisão para Ronald", explicou um policial da Força Tática, que preferiu não se identificar.

O suspeito preso e o armamento apreendido foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O homem irá aguardar na unidade policial pela audiência de custódia.

