Adolescente é agredido após praticar arrastões no Distrito Industrial

Manaus - Um adolescente de 15 anos foi agredido por populares na manhã desta quarta-feira (13), suspeito de cometer assalto. O fato aconteceu próximo ao Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), na avenida Governador Danilo Matos Areosa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, o adolescente estava com um comparsa em uma motocicleta vermelha praticando arrastões na área. Após roubarem usuários de transporte público em um ponto de ônibus, a dupla foi derrubada da moto por um carro em macha ré.

A condutora desceu do carro assustada para pedir desculpas e dar auxílio aos ocupantes da moto, porém a dupla levantou e ambos fugiram para lados opostos.

Na ocasião, as vítimas do assalto perceberam que o adolescente estava com uma arma de brinquedo e partiram para cima. O jovem foi agredido com socos, chutes e pedradas até a chega da polícia.

O comparsa do adolescente conseguiu fugir pela mata com os pertences das vítimas e abandonou a motocicleta no local. O veículo foi apreendido pela 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Já o adolescente foi apreendido e encaminhado com ferimentos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. Não há informações sobre estado de saúde do suspeito de assalto.

