Envolvido em assassinato de motorista de aplicativo é preso em Manaus

Manaus - Felipe Albuquerque da Silva, de 20 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira (13) no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Segundo a polícia, ele é um dos envolvidos no assassinato do motorista de aplicativo de transporte urbano Isac de Oliveira Ferreira, de 25 anos.

O crime aconteceu no dia 8 de setembro do ano passado, no ramal do Pau Rosa, extensão da rodovia federal BR-174. A motivação do crime seria a suspeita de um relacionamento amoroso da vítima com a mulher de outro homem suspeito do crime, identificado apenas como "Toinho", que está foragido.

Felipe recebeu voz de prisão preventiva no dia 8 de fevereiro deste ano, por volta das 10h, na casa onde morava com familiares, localizada na rua Flor de Pluma, no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste da capital. O cumprimento do mandado judicial foi expedido pelo juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto da 1a. Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, Felipe havia convidado Isac para ingerir bebidas alcoólicas e consumir drogas. Em determinado momento, Felipe decidiu buscar "Toinho", no bairro da Paz, para beber em um balneário nas proximidades da BR-174.

"Ao chegar no balneário, Isac preferiu não ficar no local por medo de ser reconhecido pelas pessoas em função de ser casado. Durante o caminho de volta, ele parou o carro Palio, para urinar, foi quando "Toinho" e Felipe saíram do carro para matar matá-lo com golpes de gargalo de garrafa e pauladas na cabeça. A motivação do crime seria porque "Toinho" descobriu que Isac teve um relacionamento amoroso com a esposa dele", explicou o delegado Paulo Martins.



O veículo da vítima foi abandonado em um trecho da BR-174. O corpo do motorista foi achado por duas crianças que passavam pelo ramal.

Felipe foi indiciado por homicídio qualificado. Ele está encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça. "Toinho" segue sendo procurado pela polícia.

