Polícia prende 13 pessoas e apreende 3 menores em Manaus

Manaus - Em ações da Polícia Militar, na terça-feira (12/03) e madrugada desta quarta-feira (13/03), 13 pessoas foram presas, dois foragidos foram localizados e três menores apreendidos por crimes como porte ilegal de arma, roubo de veículos e tráfico de drogas. Também foram localizados cinco veículos e apreendidas três armas de fogo e um simulacro de arma de fogo, 155 porções de entorpecentes e três balanças de precisão.



Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, no bairro Educandos, na zona sul, um homem de 21 anos, com uma porção de oxi, uma balança de precisão e R$ 285 em espécie. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após denúncia via linha direta da 30ª Cicom, os policiais prenderam dois homens de 22 e 25 anos, na zona leste, com sete porções de maconha, uma porção de cocaína e um simulacro de arma de fogo. A dupla foi flagranteada no 14º DIP.

Policiais da Força Tática também prenderam, na zona norte, um homem de 18 anos com um revólver, um rifle calibre 44, além de seis munições intactas. Ele foi encaminhado ao 6º DIP e foi flagranteado por porte irregular de arma.

Após denúncias, policiais militares da 1ª Cicom prenderam um homem de 28 anos. Ele estava comercializando drogas na avenida Itacoatiara, no Cachoeirinha, zona sul. Com o homem foram encontrados dez porções de maconha tipo skunk e ele foi conduzido ao 1º DIP.

No bairro Parque das Nações, policiais da 12ª Cicom prenderam um homem de 29 anos com dez porções de oxi. Ele foi flagranteado no 12º DIP.

Na noite de terça-feira, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 32 anos com 43 porções de maconha, sendo três tipo skunk, 50 porções de cocaína, uma porção de pasta base, uma balança de precisão e R$ 61 em espécie.

Na zona sul, dois homens de 19 e 40 anos foram presos, em ocorrências distintas. O homem de 19 anos foi preso por policiais da 24ª Cicom, no Centro, após roubar um celular. Já o homem de 40 anos foi preso por policiais da 1ª Cicom, no Cachoeirinha, com quatro porções de maconha. Eles foram encaminhados ao 1º DIP para os procedimentos cabíveis.

Na madrugada desta quarta-feira, quatro homens foram presos na zona leste em ocorrências distintas. Dois homens de 23 e 18 anos foram presos no Gilberto Mestrinho por policiais da Rocam com 15 porções de oxi, cinco porções de cocaína, sete porções de maconha e uma balança de precisão. Outro homem de 30 anos foi preso pela 25ª Cicom após arrombar e furtar o material de um carro utilizado para vender lanches na zona leste. Em outro ponto da mesma zona da cidade, um homem de 28 anos foi preso por policiais da 30ª Cicom após furtar três lixadeiras de um supermercado na avenida Autaz Mirim. Os presos foram encaminhados ao 14º DIP.

Foragidos



No fim da tarde de terça-feira, após abordagem no Loteamento Paraíso Tropical, na zona norte, policiais da 20ª Cicom localizaram Manoel Jairo da Silva Lima, com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi encaminhado ao 19º DIP.

Após abordagem em um bar na zona sul, policiais da Força Tática localizaram Suzy Oliveira de Souza, que comercializava entorpecentes no local. Com um mandado de prisão em aberto, ela foi apresentada no 1º DIP.

Menores

Na noite de terça, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por policiais da 24ª Cicom no bairro Presidente Vargas, com uma porção de oxi e R$ 40,50 em espécie.

Na zona norte, um adolescente de 17 anos foi apreendido junto com um homem de 20 anos por policiais da 6ª Cicom. A dupla estava em uma motocicleta vermelha roubada e um revólver com numeração raspada.

Veículos – Durante abordagens, cinco veículos com restrição de roubo ou furto foram localizados pelos policiais militares: um Corsa prata, encontrado na zona sul; uma motocicleta preta e um Siena bege, localizados na zona norte; além de duas motocicletas, sendo uma vermelha e uma azul, ambas encontradas na zona leste.

