Venda de moto termina com briga e dois esfaqueados, em Manaus

Manaus - Uma briga na madrugada desta quinta-feira (14) deixou dois homens feridos a golpes de faca. Wagner Barros de Oliveira, de 19 anos, e Welton Lima Costa, 27, deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com golpes de faca.

De acordo com a polícia, o fato aconteceu no beco Falcão, na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. Welton anunciou a motocicleta dele em um site de compra e vendas na internet. Wagner teria ficado interessado e pediu para ver o veículo.

No local, Wagner pediu para dar uma volta na moto para testar. Entretanto, o Welton não autorizou, porque o interessado na compra não estava com o dinheiro.

Os dois homens iniciaram uma discussão. Durante a briga, Wagner puxou uma faca e desferiu golpes nas costas de Welton. Em seguida, Wagner foi desarmado e esfaqueado na costela direita.

A confusão foi interrompida por moradores da área. Os dois homens foram socorridos e levados para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Leia mais:

Carregador é baleado na cabeça durante assalto na Compensa

Mecânico é preso suspeito de tentar matar a mulher em Manaus