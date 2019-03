Aluno ameaça fazer atentado em escola de Manaus

Manaus - Após uma suposta ameaça de ataque semelhante ao ocorrido na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, na quarta-feira (13), os alunos do Instituto de Educação do Amazonas (IEA) entraram em pânico na manhã desta quinta-feira (14).



A mensagem enviada pelo estudante da unidade de ensino, localizada na rua Ramos Ferreira, bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, também deixou os pais dos alunos em desespero. Muitos estavam trabalhando quando receberam a notícia.

Trecho de conversas no grupo de alunos da escola | Foto: Divulgação

Joelma Falcão, de 46 anos, mãe de um aluno de 16 anos, procurou a reportagem para falar sobre o assunto. Segundo ela, a direção da escola proibiu que qualquer informação fosse repassada à imprensa.

"Eu recebi a mensagem do meu filho e corri para cá. A direção disse que já estava tudo sobre controle e, que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Não vou ficar calada. Isso não pode acontecer. Os pais e os alunos não podem ficar sem resposta", disse revoltada e assustada a mãe de um dos estudantes.

Alunos e pais ficaram em pânico com a situação | Foto: Josemar Antunes

Alguns pais levaram os filhos chorando da escola com medo que algo pior acontecesse. Com a notícia viralizada nas redes sociais, muitos pais chegavam a todo instante na escola em busca de notícias.

A polícia foi acionada e deteu o aluno que compartilhou as mensagens. O conteúdo tinha ameaças semelhantes ao atentado à escola Raul Brasil, em Suzano (SP), onde 10 pessoas morreram, entre alunos e funcionários, além dos assassinos que se mataram em seguida.

Pais foram até a escola para pegar os filhos | Foto: Josemar Antunes

Outro aluno da instituição, que está suspenso por comportamento inadequado, é apontado por outros estudantes como o autor das mensagens. O autor da incitação ao crime foi identificado pela polícia.

Já o aluno, de 15 anos do 2º ano, que compartilhou as mensagens entre os colegas foi ouvido pelos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele deve ser apresentado juntamente com outro estudante na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

