'Saidinha de banco': assaltante tentou roubar R$ 250 mil em Manaus

Homem foi preso em flagrante pela força tática | Foto: Reprodução Google Street View

Manaus - Um homem, cuja identidade e idade não foram reveladas, foi preso em flagrante após tentar roubar um jovem na saída do Banco Bradesco, na rua Loris Cordovil, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, por volta das 12h desta quinta-feira (14). O crime é conhecido como "saidinha de banco".



De acordo com informações do major Igor Reis, da Força Tática, que atendeu a ocorrência, o jovem foi interceptado na área externa da agência bancária com um revólver calibre 38. Ele tentava roubar um outro homem que havia sacado uma quantia de aproximadamente R$ 250 mil.

"Provavelmente tinha um segundo infrator em uma moto que fugiu do local", disse o major. Segundo ele, alguns populares tentaram linchar o homem, que precisou ser atendido no SPA do Alvorada, localizado na mesma rua, para limpeza e curativo dos ferimentos.

A Força Tática apresentou o homem no 12º Distrito Integrado de Polícia (12 DIP), na avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, bairro Flores, na Zona Centro-Sul da Capital. Possíveis vítimas do jovem devem se deslocar até o local, orienta a polícia.

Edição: Isac Sharlon

