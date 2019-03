Mulher que planejou para atual matar ex-marido é presa, em Manaus

Manaus - A disputa por uma casa, que deixou um homem de 37 anos internado há seis dias após levar 11 facadas, resultou na prisão da ex-esposa da vítima. Maria de Jesus Anselmo da Silva, de 50 anos, conhecida como "Jô", foi apresentada à imprensa na manhã desta quinta-feira (14), no prédio do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 12 de dezembro do ano passado, pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, do Plantão Criminal. Acompanhada de familiares, Maria de Jesus se entregou no 13° DIP na manhã da última terça-feira (13).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 9 de dezembro de 2018, em uma casa na rua Santo Expedito, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

Maria de Jesus teria simulado ao ex-companheiro que havia alugado o patrimônio e ligou para que fosse ao local para acompanhar a negociação. Na ocasião, o atual companheiro da mulher, identificado como Jonias Fernandes da Silva, conhecido como "Diol", desferiu 11 facadas na vítima.

A mulher foi apresentada na sede da DEHS | Foto: Josemar Antunes

"O crime foi por causa de uma casa adquirida pela Maria de Jesus e o ex-companheiro. O imóvel era objeto de disputa judicial. No local, o atual companheiro de Maria de Jesus, "Diol", simulou crise de ciúmes e desferiu 11 facadas contra a vítima. Durante os golpes, Maria de Jesus instigava para o autor continuar esfaqueando e dizendo 'mata, mata, mata ele'. A vítima confirmou em depoimento a ação", explicou o delegado Ricardo Cunha.

À imprensa, Maria José justificou que o ex-marido a perseguia e, por isso, entrou com pedido de medida protetiva após ser vítima de violência doméstica.

"Eu já estava em outro relacionamento. O meu ex vivia atrás de mim, mas sempre com a desculpa da casa que adquirimos juntos. Ele achou o meu endereço e foi até lá. Na ocasião, o meu atual companheiro viu e não gostou da presença do meu ex-esposo", comentou Maria de Jesus.

A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou seis dias internada. Após receber alta, prestou depoimento à polícia sobre o caso.

Maria de Jesus foi indiciada por homicídio tentando. Ao término dos procedimentos cabíveis no 13° DIP, ela será encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174. Jonias ainda está sendo procurado pela polícia.

Leia mais:

Venda de moto termina com briga e dois esfaqueados, em Manaus

Carregador é baleado na cabeça durante assalto na Compensa