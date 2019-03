Jovem é preso após roubar R$ 16 mil de distribuidora em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Pablo Geovanni, titular da unidade policial, cumpriu na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 6h30, mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Bruno Franco Pereira, 23.

O crime ocorreu no dia 3 de dezembro de 2018, quando o jovem e um comparsa, que está sendo procurado pela polícia, subtraíram R$ 16 mil de uma distribuidora de alimentos no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Conforme o delegado, no dia do delito, o comparsa de Bruno, Paulo Henrique da Silva Teles, 19, conhecido como “Rato”, entrou no estabelecimento comercial simulando estar à procura de uma vaga de emprego. Em seguida, Bruno entrou no local e a dupla rendeu um funcionário. Na sequência, a dupla exigiu que o trabalhador entregasse o dinheiro do caixa.

“O funcionário ficou bastante nervoso. Ele foi até o depósito da distribuidora e pegou R$ 16 mil em espécie, que estavam guardados no local e entregou aos infratores. Em depoimento, Bruno afirmou que do valor subtraído do estabelecimento, ele ficou com R$ 3 mil e que “Rato” teria ficado com R$ 13 mil. Ressaltamos que as diligências continuam, no sentido de localizar e efetuar a prisão deste segundo infrator, considerado foragido da Justiça”, explicou Geovanni.

Conforme o titular do 9º DIP, durante diligências em torno do caso, a equipe de investigação da unidade policial conseguiu lograr êxito na prisão de Bruno na casa dele, situada na rua Alecrim, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. A ordem judicial em nome do indivíduo foi expedida no dia 20 de fevereiro deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.

Indiciamento

Bruno foi indiciado por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis no prédio do 9º DIP, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

