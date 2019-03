Estelionatários são presos por fraude em financiamento de motos no AM

A dupla foi apresentada pela polícia nesta quinta-feira (14) | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - João Paulo Magalhães Pereira, de 38 anos, e Marcos Freitas dos Santos, de 47 anos, foram presos em flagrante por financiamento fraudulento de uma motocicleta que pretendiam revender. Eles foram apresentados na manhã desta quinta-feira (14), em coletiva de imprensa realizada às 11h, no Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.



De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, a dupla já estava sendo investigada por ter conseguido efetuar o financiamento fraudulento de aproximadamente oito veículos. Os policiais civis identificaram que Marcos pagava para um elemento, que está sendo procurado pela polícia, para que fossem emitidas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) que tinham as informações e fotos adulteradas, para que a dupla se passasse por pessoas de outros Estados e obtivessem aprovação de crédito bancário.

“Recebemos uma denúncia na manhã de quarta-feira (13), informando que essa dupla iria agir. Encontramos primeiro Marcos, em uma loja de motos situada no bairro Cachoerinha, Zona Sul da capital, aguardando a entrega de uma motocicleta que ele havia negociado no estabelecimento por R$ 13 mil. Ou seja, ele já havia feito o financiamento, por meio de uma agência bancária, utilizando uma CNH com o nome de uma pessoa do Rio de Janeiro, que possui crédito suficiente para o financiamento”, explicou Torres.

Conforme o delegado Demetrius Queiroz, adjunto da especializada, em continuidade às diligências, a equipe da especializada foi até o bairro Centro, na Zona Sul, onde localizou João. O homem estava esperando a chegada do veículo financiado por Marcos, para que fosse vendido a um outro indivíduo. Dessa forma, o dinheiro seria dividido entre João e Marcos.

A dupla foi autuada em flagrante por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, João e Marcos serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

*Com informações da assessoria

