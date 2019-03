Preso, assaltante confessa que teve ajuda de dois comparsas

Rayolan foi preso pela força tática | Foto: Divulgação

Manaus - Rayloan da Silva Timótio, de 23 anos, é o responsável pelo assalto "saidinha de banco", no inicio da tarde desta quinta-feira (14), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, de acordo com a polícia. Em depoimento, ele disse que teve o apoio de outros dois comparsas. Um esperava do lado de fora em uma moto e o outro passava as informações de dentro da agência.



Rayloan foi detido por policiais da Força Tática com uma arma calibre 38, com numeração raspada e seis munições intactas. Ele já tinha passagem na polícia por roubo e agora responderá por roubo majorado.

Assalto

Rayloan e os comparsas sabiam que dentro da mochila de um funcionário de uma construtora havia uma quantia equivalente a R$ 250 mil, para pagamentos dos demais funcionários da empresa. Ele chegou a apontar a arma para a cabeça da vítima para roubar o dinheiro mas populares o seguraram até a chegada da polícia.

Segundo o capitão Paulo Furtado, da Força Tática, duas equipes estavam em patrulhamento pela área quando avistaram a confusão em volta de Rayloan. Ele foi atendido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, localizado na mesma rua em que está situada a agência bancária, e depois foi apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Centro-Sul da capital.

