Após ameaças, aluna é apreendida com três facas em escola de Manaus

Polícia Civil não informou quais procedimentos foram adotados e se a aluna teria algum alvo ou motivação para as ameaças | Foto: divulgação

Manaus - Uma adolescente, de 13 anos, foi apreendida após ameaçar e intimidar alunos da Escola Estadual Tiradentes, localizada na rua Coronel Ferreira de Araújo, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (13). As informações são do relatório do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

A estudante foi capturada dentro da unidade de ensino, as facas estavam escondidas dentro da mochila da menina. Segundo a polícia, a garota estava ameaçando e intimidando colegas no momento da aula.

Por volta das 16h, policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e levaram a menina e as facas para a Delegacia de Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

A reportagem procurou a titular da Deaai, delegada Elizabeth de Paula, para saber quais procedimentos foram adotados pela unidade policial e se a aluna teria algum alvo ou motivação para ter levado as armas brancas para escola, porém a autoridade policial não quis atender a nossa equipe.

Até a publicação desta matéria a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas também não havia se pronunciado sobre o assunto.

Edição: Bruna Chagas

