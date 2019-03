Dois celulares são encontrados em unidade prisional de Manaus

UPP foi vistoria na manhã de hoje | Foto: Divulgação Seap

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (14), foram recolhidos dois celulares com os internos da Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), situada na Zona Leste de Manaus. A ação foi promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) junto com policiais militares e agentes penitenciários com o objetivo de otimizar o espaço na unidade prisional.



Os objetos foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis e os internos das celas onde os materiais foram encontrados passarão por sanções disciplinares.

Vistoria

Os procedimentos de vistorias da celas da UPP tiveram início por volta das 6h e finalizaram às 13h. A equipe foi formada por agentes da Seap, por meio da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe) e do Grupamento de Intervenção Penitenciária (GIP), policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM-AM) e do Comando de Policiamentos Especial (CPE).

Esta é a quinta unidade a passar pelo procedimento de padronização do sistema penitenciário, sendo anteriormente adequadas as unidades do interior e da capital. Desta vez, a UPP ainda recebeu um mutirão de limpeza, removendo descartes de materiais das celas.

A vistoria também contou com a presença da titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Drª Christiane Corrêa, e da ouvidora da Seap, Sarah Teles, que acompanharam os procedimentos de readequação.

Ao final da atividade, agentes entregaram os novos itens pessoais para os internos. Foram entregues colchões, kit de higiene pessoal e fardamento para os 974 internos da unidade.

*Com informações da assessoria de imprensa

