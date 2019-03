Estupro coletivo em escola: adolescente é violentado por 5 em Manaus

Manaus - Dentro de um banheiro, um adolescente, que não teve a idade revelada, foi estuprado por cinco homens dentro de uma escola municipal localizada na rua Lírio Rosa, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. O crime aconteceu na última quinta-feira (7), mas só foi registrado Boletim de Ocorrência (BO) no sábado (9).

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), um Inquérito Policial foi instaurado para apurar o caso, os envolvidos serão ouvidos e no momento mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

Conforme informações da polícia, o cômodo onde ocorreu o crime fica na frente da sala do diretor da unidade educacional. O adolescente é aluno da escola e foi abordado pelos suspeitos no momento em que entrava no banheiro. O grupo ainda teria obrigado o garoto a entrar no ambiente e lá consumaram o estupro.

Semed

Procurada pela reportagem, em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que está acompanhando o caso em questão, que segue investigado pela Polícia Civil sob sigilo.

Antes mesmo do resultado final do processo investigativo, visando à integridade física, moral e psicológica do aluno e seus familiares, a Semed adotou todas as medidas necessárias para preservá-los.

Ainda conforme a nota, o adolescente foi encaminhado para exames juntamente com seus pais, além de atendimento por uma psicóloga e uma assistente social da própria secretaria. As profissionais também acompanharão o aluno em atendimentos psicológicos em outros Centros de Referência.

