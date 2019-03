Homem é procurado por tentativa de homicídio em Manaus

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Jonias, entrar em contato com a equipe policial pelo número: (92) 99292-1015 | Foto: Divulgação

Manaus - A polícia divulgou na tarde desta quinta-feira (14), a imagem de Jonias Fernandes da Silva, procurado pela autoria de tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de dezembro de 2018, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. A vítima é um homem de 37 anos.

De acordo com delegado Ricardo Cunha, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do delito Jonias e a esposa dele, Maria de Jesus Anselmo da Silva, de 50 anos, armaram uma emboscada para o ex-companheiro dela, atraindo o homem para a casa da infratora, onde Jonias desferiu 11 facadas na vítima. Segundo o delegado, o delito foi motivado pela disputa de bens durante a separação do ex-casal.

Conforme o delegado, Maria de Jesus foi presa na última terça-feira (12), pela equipe do 13º DIP. “Ao longo das investigações descobrimos o envolvimento de Maria de Jesus no caso e cumprimos o mandado de prisão preventiva por homicídio tentado em nome da infratora. No entanto, Jonias continua foragido. Que a população possa nos ajudar, por meio de denúncias, a localizar o infrator”, destacou Cunha.

Denúncia anônima

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Jonias, entrar em contato com a equipe policial pelo número: (92) 99292-1015. Delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O 13º DIP está situado na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

*Com informações da assessoria.

