Homem é atingido a tiros no Campo da Estrela na Compensa

Atingido com um tiro na cabeça, o homem foi encaminhado ao hospital pelo Samu | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Alvejado com um tiro na cabeça, um homem identificado como Francisco A.V. P, mais conhecido como "Bi", de 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, na noite desta quinta-feira (14), ao sair do Campo do Estrela, na Compensa, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava saindo do campo, quando foi abordada por dois homens, que passavam a pé pelo local. "Foram realizados quatro disparos no local, mas apenas um atingiu o Francisco. A bala ficou alojada na cabeça dele. Testemunhas não quiseram dar declarações, por se tratar de uma área vermelha, os moradores têm medo de represálias", disse um dos policiais.

A vítima foi socorrida por populares e levada até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também na Compensa. Em seguida ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Ainda no SPA, familiares estavam presentes, mas não quiseram falar com a reportagem. Os parentes também discutiram com os policiais que faziam a guarda do local, até a chegada da ambulância do SAMU, que fez a transferência da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

