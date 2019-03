Agricultor é preso com maconha em Santa Isabel do Rio Negro

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - Após denúncia, agricultor Luiz Fernando Rodrigues Veloso, mais conhecido como “Paissano”, de 35 anos, foi preso com meio quilo de maconha do tipo skunk na manhã desta quinta-feira (14), em Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros de Manaus).

Conforme Aldiney Nogueira, delegado titular da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Luiz Fernando foi preso na casa onde estava morando, situada na rua Projetada do bairro São José Operário, em Santa Isabel do Rio Negro. Aldiney destacou que as diligências em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de denúncia, feita na delegacia, informando que o indivíduo estaria comercializando drogas naquela região.

“No lugar apreendemos 475 gramas e três trouxinhas de maconha do tipo skunk, uma balança de precisão digital, ferramentas, além de quatro aparelhos celulares e dois televisores, oriundos de furtos a residências na região. Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Luiz Fernando já responde a processo por estupro de vulnerável, tentativa de estupro e furto”, esclareceu Nogueira.

“Paissano” foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Após os procedimentos cabíveis na 76ª DIP, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum de Justiça Desembargador Roosevelt Pereira de Melo, em Santa Isabel do Rio Negro.

*Com informações da assessoria.

