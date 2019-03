SSP deflagra operação contra o tráfico de drogas em Manacapuru

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) deflagrou na manhã desta sexta-feira (15) a "Operação Liberdade", focada no combate ao tráfico de drogas em Manacapuru (a 78 quilômetros de Manaus). Mais de 80 policiais civis da capital e da cidade estão cumprindo os mandados de prisão, busca e apreensão desde as primeiras horas da manhã no bairro Liberdade, área de maior ocorrências de tráfico.

A ação está sendo coordenada pelo secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, pelo delegado-geral Adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, pela diretora do Departamento de Polícia do Interior, Suely Costa, e pelo delegado titular de Manacapuru, Rodrigo Torres. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e um de internação provisória. Todos são relativos ao tráfico de drogas.

O objetivo é prender envolvidos com o chamado tráfico doméstico e desarticular bocas de fumo identificadas no bairro.

Esta é a sétima operação de grande porte realizada pela SSP. Além de Manaus, a ação intensificada já ocorreu em Lábrea, no sul do Estado.

