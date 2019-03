Criminosos encapuzados invadem ônibus de rota do Distrito, em Manaus

Manaus - Criminosos armados e encapuzados assaltaram um micro-ônibus do transporte especial, na madrugada desta sexta-feira (15), que faz rota para empresas do Distrito. Os assaltantes renderam todos os funcionários.

De acordo com informações da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o roubo ocorreu por volta das 5h44, na comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital. O grupo roubou nove celulares, relógios, joias e mochilas dos trabalhadores.

Após o ato, os assaltantes levaram a chave do veículo e desceram próximo a um campo de futebol, conhecido como "Campo do Bahia", no bairro São José 3, Zona Leste. Ninguém foi preso.

As vítimas foram orientadas a registrar um Boletim de Ocorrência (BO), no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil deve investigar o crime.

Outro caso

Durante ação "Catraca", policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 19 anos em posse de um simulacro por volta das 23h35 de quinta-feira (15).

A abordagem aconteceu dentro de um micro-ônibus do transporte alternativo, também conhecido como "Amarelinho", na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe policial, o jovem ao perceber a abordagem policial jogou pela janela do micro-ônibus uma bolsa escolar infantil. A tentativa de burlar o flagrante foi percebida pelos policiais. O caso foi apresentado no 14º DIP).

