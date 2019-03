Após briga,homem é empurrado, cai em rampa e morre no Centro de Manaus

Manaus - Depois de ingerir bebida alcoólica e começar uma briga, um homem identificado como Francisco Araújo Bandeira, mais conhecido como Piranha, de 52 anos, morreu após ser empurrado de um parapeito por Valdebrando da Silva Castro, de 58 anos, na noite desta sexta-feira (15), na feira da Banana, no Centro de Manaus. A vítima seria foragida do sistema prisional de Beruri, no interior do Amazonas.

De acordo com policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Piranha tinha uma rixa antiga com o acusado, e após urinar em um muro, próximo a banca do autor do homicídio, que não gostou de ver a situação, empurrou a vítima.

Local de onde o acusado empurrou Francisco. | Foto: Marcely Gomes

"Eles travaram luta corporal ainda na parte de cima do local de onde a vítima foi jogada. Após empurrar Francisco, a população vendo a situação se revoltou, pegou Valdebrando e começou a agredi-lo", explicou o sargento da 5ª Cicom.

Ainda conforme os policiais a agressão só parou depois que a autoridade policial chegou no local.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil.



Ainda conforme os policiais a agressão só parou depois que a autoridade policial chegou no local | Foto: Marcely Gomes

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O autor do homicídio foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e serviços apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Bruna Chagas

Leia mais

Polícia prende assassino de advogado Armando de Oliveira, no Amazonas

Suspeito de matar advogado em Manacapuru é preso por tráfico de drogas