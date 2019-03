Assaltantes lutam com policiais e são presos por roubo em Manaus

Manaus - Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (15), depois de cometerem vários roubos pelo bairro Parque de Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eles foram identificados como Thiago S. A, de 26 anos e Leandro S. C, de 26 anos. Um dos suspeitos tentou resistir a prisão lutando contra os policiais.

De acordo com policiais militares que realizaram o ciclo patrulhamento daquela área, após saberem via rádio que dois homens, em um carro modelo Fiat Strada, estariam cometendo assaltos pela área do Mindu, a equipe ficou em alerta.

"Durante a troca de patrulha, nós visualizamos o carro, pedimos apoio e conseguimos abordar o veículo nas proximidades do conjunto Eldorado. Lá um deles tentou reagir a prisão e entrou em luta corporal com o PM, conseguimos contê-lo e prendê-lo", explicou um cabo, que preferiu não se identificar.

Com os suspeitos foram apreendidos uma arma falsa e quatro celulares, de origem do primeiro roubo cometido por eles. Ainda conforme a polícia, Thiago e Leandro têm passagem pela polícia por roubo. Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica.

O veículo apreendido e todo o material foi levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) localizado na avenida professor Nilton Lins, Flores, Zona Centro-Sul.

Leia mais:

Mulher mata filha de 11 anos a facadas 'para que ela não fizesse sexo'

Mulher mata marido com 185 facadas ao flagrá-lo a estuprar a filha

Suspeito de estuprar criança disse que ela tinha "útero pequeno"