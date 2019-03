Mãe que foi filmada torturando filha de seis anos é presa

Vizinhos flagraram a agressão e divulgaram o vídeo nas redes sociais | Autor: Divulgação

Xinguara (PA) - Mariana Coelho Medrado Ribeiro foi presa, na última sexta-feira (15), após ser indiciada pelo crime de tortura, no município de Xinguara, sudeste do Pará. Ela foi filmada maltratando a própria filha de 6 anos.



As imagens circulam nas redes sociais, mostrando a mulher batendo e sufocando a filha com um pedaço de pano. Em outro vídeo, a criança aparece de joelhos em cima de pedras, com um tijolo na cabeça

A última agressão foi registrada no último dia 9, o que fez com que ela fosse conduzida até a Seccional de Polícia Civil, em Xinguara, e indiciada por crime de tortura. A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

O caso ganhou repercussão nacional. Ela foi presa por policiais civis da Seccional de Xinguara em sua casa, na Rua Marechal Cordeiro de Farias, Centro do município. Com base nos vídeos e nas provas coletadas pela equipe policial, Mariana Medrado teve o mandado de prisão expedido pela Comarca de Xinguara.

Mariana foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva | Foto: Divulgação/PC

“Mariana agrediu a filha em diversas ocasiões. Ela foi flagrada por vizinhos que registraram as agressões em vídeo. Este fato chegou ao conhecimento da autoridade policial por meio das redes sociais e causou grande repercussão e clamor social”, disse o delegado Max Muller, responsável pelo inquérito policia do caso.

Depoimento

Em depoimento à Polícia, Mariana Ribeiro disse ao delegado que estava educando a filha porque ela batia no irmão mais novo de apenas um ano.

A Comissão dos Direitos Humanos, da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), acompanha o caso e considera que houve abuso por parte da mãe.

O caso deve ser enviado ao fórum para análise da Justiça e, em seguida, ao Ministério Público do Pará (MPPA) que poderá oferecer denúncia ou pedir o arquivamento.

