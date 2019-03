'Mulas' são presas no aeroporto de Manaus ao tentarem embarcar para SP

Manaus - Duas mulheres, de 20 e 29 anos, foram presas com 26 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, na última sexta-feira (15). As duas pretendiam embarcar para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Durante o trabalho de rotina no aeroporto, os policiais federais suspeitaram das bagagens e identificaram as duas passageiras responsáveis. Os policiais pediram que as mulheres abrissem as malas.

Em uma das malas, foram encontrados 10 tabletes, contabilizando aproximadamente 10 kg de drogas. Na segunda, a polícia encontrou 11 tabletes, totalizando 15 kg de maconha do tipo skunk.

As duas mulheres foram conduzidas à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Manaus, onde confessaram os crimes e foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

As "mulas", nome que se dá a pessoa usada por traficantes para transportar droga ilegal, levaria o material ilícito para o Estado de São Paulo

