Pastor é morto com dois tiros após proteger o pai de assaltantes no AM

Vítima viu o pai sendo agredido tentou protege-lo | Foto: Arquivo Pessoal / Daniel Landazuri

Manaquiri - Após lutar com criminosos para proteger o pai, durante uma tentativa de assalto, o pastor Jason Pereira da Silva, de 36 anos, morreu baleado com dois tiros no abdômen. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (15), na comunidade Bom Intento, zona rural de Manaquiri (a 156 km de Manaus).

O pai da vítima, o aposentado Sebastião Leite, de 67 anos, teve a cabeça quebrada, após ser agredido com coronhadas e também foi baleado nas costas. Segundo a família, o projétil ficou alojado no corpo da vítima.

Conforme a família da vítima, Jason morava com a esposa na capital amazonense. Ele viajou para Manaquiri, na manhã de sexta- feira, para ministrar um culto na casa de parentes.

Projetil está alojado no corpo do idoso | Foto: Daniel Landazuri

"Após o culto, que aconteceu na casa da irmã do Jason, ele, os pais e duas sobrinhas voltaram para a comunidade, quando chegaram no flutuante foram surpreendidos por três criminosos encapuzados que já estavam dentro da casa. Dois deles estavam armados com revolveres", contou um tio da vítima, o pastor Gilmar Pereira, de 49 anos.

O pai de Jason foi o primeiro a entrar na residencia. Ele contou ao Portal Em Tempo que os criminosos renderam a família e fizeram ameaças. A suspeita é que os assaltantes pretendiam levar uma lancha motor de 90 Hp.

"Eu entrei no quarto para trocar de roupa e fui rendido, pediram para eu não me mexer, e já foram me agredindo muito até que conseguir correr e sair do flutuante", disse o aposentado.

Vítima era pastor e também trabalhava como vigilante em Manuas | Foto: Divulgação

A família ainda informou que no momento que Jason viu o pai sendo agredido tentou protegê-lo, porém foi atingido com dois tiros no abdômen. O aposentado também foi atingido nas costas.

"Ele gostava muito de mim, ficou na minha frente para me salvar. Depois dos tiros começamos a gritar por socorro, foi quando os assaltantes fugiram em uma canoa de rabeta, não levaram nada. Mas acredito que eles queriam nossa lancha, pois há três anos outra embarcação da família foi roubada na comunidade", disse o pai da vítima. ,

Pai da vítima recebeu alta médica , mesmo com os curativos e sentido dores, o idoso aguardava a liberação do corpo do filho no IML | Foto: Daniel Landazuri

Pai e filho foram socorridos pelos familiares e levados de lancha para uma unidade de saúde em Manaquiri. Jason não resistiu e morreu, o aposentado veio transferido para um hospital de Manaus. Ele recebeu alta médica, mesmo com os curativos e sentido dores, o idoso aguardava a liberação do corpo do filho no IML. Ele agora espera por Justiça.

"Quero que a polícia encontre esses criminosos e que eles paguem por tudo conforme a lei", disse o aposentado.

O caso foi registrado como latrocínio tentado e tentativa de homicídio e deve ser investigado pelo 33º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaquiri.

Leia mais

Após briga, homem é empurrado, cai em rampa e morre no Centro de Manaus

Motorista reage a assalto, cai de ônibus e morre em hospital de Manaus