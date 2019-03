Corpo de homem é encontrado enterrado em cova no Grande Vitória

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma cova, na tarde deste sábado (16), em uma área de mata, situada no bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. A polícia chegou até ao local após receber denúncias anônimas por meio do número 190.

O corpo do homem estava virado com o peito para baixo. De acordo com o Tenente da Polícia Militar, Eduardo Neves, é possível que a vítima tenha sido golpeada pelas costas.

"Ainda é muito cedo para qualquer conclusão, mas a posição na qual o corpo estava indica que possivelmente o homem estaria cavando a própria cova quando recebeu um golpe pelas costas e caiu no buraco", explicou o tenente, que não descarta a hipótese de o crime estar ligado ao tráfico de drogas na região.

O corpo foi removido para o IML | Foto: João Gomes

A Polícia Militar contou, ainda, com a ajuda da equipe do Canil, e foi a cadela Honda quem auxiliou na busca pelo cadáver. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar na ocorrência.

Apesar de apenas um corpo ter sido encontrado, a polícia descarta não a possibilidade de ter outros cadáveres enterrados na região de mata.

O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso | Foto: João Gomes

"A área onde a vítima estava enterrada é de difícil acesso e os últimos dias de chuva fizeram com que a cova ficasse ainda mais funda, por isso, é possível que outros corpos também sejam achados posteriormente", disse Eduardo Neves, Tenente da 4ª Cicom.

O corpo foi removido pelo I nstituto Médico Legal (IML). As buscas por outros possíveis corpos continuam.

