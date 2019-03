PF prende homem com 8 kg de droga em mala no aeroporto Eduardo Gomes

A apreensão foi por volta das 15h de sábado (16) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 25 anos foi preso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, ao tentar embarcar com oito quilos de maconha em um voo com destino a Fortaleza, no Ceará. A prisão foi por volta das 15h desse sábado (16).

O fato foi comunicado pela Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, na noite de ontem, por meio de nota enviada à imprensa.

Conforme a Polícia Federal (PF), o homem foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde passou por exames de corpo de delito. Em seguida, ele deve ser apresentado em audiência de custódia, no Fórum Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus.

Dupla presa

Na última sexta-feira (15), duas mulheres foram presas com 26 quilos de maconha no aeroporto de Manaus. O destino da droga era o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A dupla, com idades de 20 e 29 anos, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e conduzidas para a sede da PF, na Zona Oeste da capital.

