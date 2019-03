Homem é encontrado morto em galpão no Centro de Manaus

Corpo foi removido do local na manhã deste domingo (17) | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - O vendedor de relógios Francisco Gonçalves Coelho, de 49 anos, conhecido como “Chico Relojoeiro”, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (17), dentro de um galpão localizado na rua Pedro Botelho, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Moradores da área informaram que a vítima teria sofrido um ataque epilético, devido a complicações de algumas doenças que sofria. Porém, após o primeiro diagnóstico de uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) - que foi acionada para socorrer o vendedor - levantou-se a suspeita de morte por agressão.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) e a da Delegacia Especializada em Homicídios Sequestros (DEHS) foram acionadas para realizar a perícia e esclarecer as evidências do fato.

Após 45 minutos de trabalhos das equipes, foi constatado que a vítima morreu por complicações de saúde.

O plantonista da DEHS, delegado Guilherme Antoniazze, informou que a vítima consumia bebidas alcoólicas e sofria de diabetes. “Foi constatado a morte natural. Porém, é importante a análise da polícia em todos os casos para não deixar nenhuma suspeita”, destacou o delegado.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

