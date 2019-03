Adolescente mata 'desafeto' com facada no pescoço, em Manaus

O autônomo era natural de Jundiaí, São Paulo | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo e Divulgação

Manaus - O autônomo Vanderlei Estevão de Castro, de 41 anos, conhecido como “Paulista”, foi morto com uma facada no pescoço, após uma discussão com um adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na noite deste sábado (16), na rua Brasil, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Após denúncias dos moradores da área, o suspeito foi apreendido.

Conforme testemunhas, o autônomo estava realizando serviços para um comerciante, quando foi interrompido pela proprietária do prédio, que é avó do adolescente. A vítima acabou ficando sem o pagamento do trabalho e passou a criticar a idosa. Na ocasião, o adolescente não gostou do comportamento do autônomo e o esfaqueou. A vítima consumia bebida alcoólicas em uma calçada quando foi ferida.

“O ‘Paulista’ estava carregando barro para tampar um buraco de uma obra pública inacabada. Porém, a idosa pediu que ele parasse o serviço. Houve o desentendimento entre o neto dela e o ‘Paulista’, que frustrado começou a beber e falar da atitude da idosa. O neto não gostou e passou a fazer ameaças. Durante a noite, o adolescente o esfaqueou covardemente” disse um amigo da vítima, o vendedor José Orleison da Silva, de 43 anos.

Vanderlei ainda foi socorrido e levado pelos amigos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, porém chegou morto na unidade de saúde.

O suspeito fugiu do local do crime e foi capturado horas depois na casa de uma tia, no bairro Colônia Oliveira Machado, também na Zona Sul. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

O homem era bastante querido na comunidade. Revoltados, os moradores pediam por Justiça durante a visita da reportagem à cena do crime. “Ele era uma pessoa maravilhosa, ajudava todos aqui no bairro. Não tinha casa, mas era ajudado por todos. Queremos que esse adolescente pague pelo crime, o que mais revolta é saber que ele pode ficar impune pelo fato de ser menor de idade”, disse a assistente social Rita Mara Moreno, de 43 anos.

O copo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. O autônomo era natural de Jundiaí, São Paulo, porém será velado e enterrado na capital amazonense.

