Mulher pulou em rio para evitar ser morta por marido, diz família

Manaus - O industriário Getúlio Cordeiro, de 30 anos, denunciou à imprensa, na tarde deste domingo (17), que a irmã foi covardemente espancada pelo atual companheiro dela. A vítima, Glenda Raphaela Cordeiro de Oliveira, de 25 anos, registrou Boletim de Ocorrência no sábado (16), na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.



Conforme informações repassadas pelo irmão da vítima ao Em Tempo, Glenda estava em um flutuante, onde participava de uma festa com o companheiro, o médico Gustavo Machado, na tarde de ontem.

“Em determinado momento da festa, ele surtou e começou a agredir minha irmã. Arrastou ela para uma voadeira [embarcação de pequeno porte], sob palavras de baixo calão [palavrões]. Durante o percurso da travessia, ele começou a agredir ela com socos e tapas no rosto. No desespero, ela se jogou da embarcação para sobreviver”, contou o industriário em entrevista exclusiva ao Em Tempo.

Mulher denunciou a agressão | Foto: Divulgação

Ainda segundo o irmão da vítima, Glenda foi resgatada pelo condutor da embarcação. Porém, após ser retirada da água, as agressões continuaram até que o casal chegasse em terra firme.

“Minha irmã contou que as agressões se intensificaram quando eles saíram da embarcação. Ele voltou a arrastá-la para o carro, onde continuou a agredi-la. No percurso até a casa dos meus pais, ela desmaiou. Ele retirou ela do carro como se fosse um ‘saco de lixo’ e a jogou em frente ao imóvel, onde ela foi socorrida pela nossa família”, relata Cordeiro afirmando que a irmã quase foi assassinada. "Eu poderia estar velando o corpo da minha irmã. Graças a Deus agora ela está sob nossos cuidados".

O irmão de Glenda conta que ela foi submetida a exame de corpo de delito na sede do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na DECCM, a vítima foi orientada a retornar nessa segunda-feira (18), para ser ouvida pela delegada titular da unidade policial.

Na tarde deste domingo, enquanto o irmão de Glenda divulgada às informações, a reportagem tentou conversar com a vítima. Porém, a família declarou que ela estava de repouso e havia sido orientada pelos médicos a evitar falar, para não ter que movimentar os músculos da face – região mais afetada pelas agressões.

A filha do casal, uma criança de três anos. Está sob os cuidados da família da mãe.

| Foto: Reprodução

Versão do suspeito

Por telefone, o médico Gustavo Machado negou as agressões. Ele apenas disse que houve um desentendimento entre o casal por conta de uma suposta traição.

“Ela bebeu e estava fora de si. Pediu para ir ao banheiro e demorou quase 20 minutos. Decidi ir atrás dela, foi quando a flagrei se agarrando com ouro homem. Falei que era para ela ficar lá e aproveitar a companhia. Me dirigi até a voadeira e pedi que o piloto me deixasse na marina onde estava meu carro. Ela não quis ficar lá sozinha e me acompanhou”, conta Machado.

O casal tem uma filha de 3 anos que, após a briga, está sob os cuidados da família da vítima | Foto: Divulgação

Ainda segundo o companheiro de Glenda, ela teria caído da embarcação enquanto era feita a travessia do flutuante para a área urbana de Manaus. “Eu não a agredi fisicamente. Ela está machucada porque caiu da voadeira na água”, explicou o homem - afirmando que também sofreu ameaças.

O suspeito conta que, no trajeto feito de barco até o carro, a mulher implorou desculpas e pediu para reatar o relacionamento, porém ele, insatisfeito, retirou a aliança do dedo e jogou na água. Isso, segundo ele, teria deixado a companheira ainda mais desesperada.

Quando questionado sobre ter abandonado a mulher desmaiada, ele respondeu: “É mentira! Eu abri a porta do carro e falei para a mãe dela o que havia acontecido. Em todas as confusões, para a família eu sempre fui o culpado”.

“Eles [família de Glenda] me ameaçaram por mensagens de texto e áudios no WhatsApp. Inclusive, a mãe dela disse que me mataria. O irmão também fez ameaças, mas em seguida apagou as mensagens. Eu estou com hematomas pelo meu corpo e já estou compartilhando a situação com meu advogado”, concluiu Gustavo Machado.

Dados de violência

De janeiro 2017 a janeiro deste 2018, 40.927 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Amazonas, uma média de 112 por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



