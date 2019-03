'Papion' é morto com três tiros em possível acerto de contas em Manaus

O crime pode ter sido motivado por um suposto acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O autônomo Anderson Rodrigo Nascimento, de 32 anos, conhecido como 'Papion", morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, após ser atingido com três tiros. Dois homens, identificados apenas como "Davi" e "Márcio", que conversavam com a vítima no momento do ataque, foram baleados, O caso ocorreu na noite desse sábado (17), na rua Alberico Antunes, bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Testemunhas informaram à Polícia Civil que as três vítimas conversavam próximo a um escadão do bairro , quando foram surpreendidas pelo pistoleiro. O suspeito, ainda não identificado, estava em uma moto, de cor vermelha, modelo Bros e placa não informada.

No total, o atirador efetuou seis disparos contra as vítimas, "Papion" era o alvo principal e foi atingido com três tiros no tórax. Segundo a polícia, Davi e Márcio, também foram baleados, porém já receberam alta do hospital.

Conforme a equipe de investigação, o crime foi motivado por um suposto acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Os sobreviventes devem ser notificados para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso.

Edição: Isac Sharlon

