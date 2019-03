Homem é baleado em frente de mercadinho no Alvorada

A vítima foi socorrida com vida | Foto: Lucas Vitor Sena/Em Tempo

Manaus - Um homem de 25 anos, identificado como Roosevelt S. C. foi baleado, no início da tarde deste domingo (17), na rua Independência do bairro Alvorada I, Zona Centro-Oeste de Manaus, nas proximidades da escola de samba Unidos do Alvorada.

Segundo informações de uma testemunha, que estava com a vítima no momento do crime, dois homens chegaram na rua Independência, em frente a um comércio, e balearam o rapaz.

Outra testemunha que estava no local do crime disse que os dois homens teriam baleado a pessoa errada. No entanto, de acordo com Ruan Chagas, irmão de Roosevelt, ele já estava sendo ameaçado de morte.

"Meu irmão é trabalhador, não tem envolvimento com tráfico e nem está devendo ninguém", afirmou Chagas.

Roosevelt foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

'Papion' é morto com três tiros em possível acerto de contas em Manaus

Mulher pulou em rio para evitar ser morta por marido, diz família