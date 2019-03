Corpo de homem é encontrado no rio Negro, em Manaus

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado, no fim da tarde deste domingo (17), na região conhecida como Furo do Paracuuba, próximo à ilha do Marapatá, no rio Negro, situada na Zona Leste de Manaus. O homem, identificado como Roberto Ferreira de Amorim, de 48 anos, foi vítima de latrocínio no último sábado (16), conforme levantamento da polícia.

Segundo a Polícia Militar, dois homens subiram na lancha de Roberto, na região do Furo do Paracuuba, o enforcaram e, em seguida, o mataram e jogaram o corpo no rio. Depois, a dupla navegou até a Feira da Panair, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital. Eles colocaram a lancha em uma picape e seguiram viagem.

A PM foi acionada após informações de uma testemunha, que identificou a lancha e fez a denúncia. Já o corpo de Roberto foi localizado na tarde deste domingo, às 15h. As buscas foram feitas pelo Grupo Fera, da Polícia Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Ao todo, uma lancha do CBMAM foi utilizada durante o resgate.

O corpo de Roberto foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, para os procedimentos de necrópsia. Já a dupla que cometeu o latrocínio segue detida no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

