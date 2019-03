Homem baleado na frente da esposa e da filha, morre no Platão Araújo

Manaus - Um homem identificado como Naylson Batista Souza, de 42 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (18) no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo onde estava internado desde domingo (17), após ser baleado seis vezes no quintal da própria casa, por volta das 19h, na presença da mulher, a filha e a sogra. O crime aconteceu na travessa Mindu, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela esposa da vítima no Intuito Médico Legal (IML), que não quis se identificar, a família estava em casa, no início da noite de domingo, por volta das 19h, quando dois homens armados invadiram a residência atrás de Nayson.

A esposa, com a filha de Nayson, de apenas 7 anos, e a sogra, correram para o quarto e conseguiram se esconder. A vítima correu para o quintal e ainda tentou pular o muro, mas foi alcançada pelos criminosos e acabou levando seis tiros. Os ferimentos foram no tórax, cabeça, barriga, braço e pescoço.

Nayson ainda foi socorrido e levado ao HPS Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 1h de hoje. O corpo foi removido ao IML. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Motivação

Segundo informações repassadas por pessoas próximas à vítima, o crime teria motivação passional. Uma mulher, que supostamente teria envolvimento com o tráfico, seria a mandante do crime.

A mulher teria mandando matar Nayson porque sentia uma forte atração por ele, mas o sentimento não foi correspondido. Devido a isso, a suposta mandante teria uma rixa com a atual esposa da vítima.

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) disse ainda não ter conhecimento sobre esses detalhes, mas o caso continua sendo investigado.

