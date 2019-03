Suspeito de estuprar deficiente mental apanha de vizinhos e é preso

Manaus - Alessandro dos Santos Rocha de 44 anos foi preso em flagrante por suspeita de praticar estupro contra uma jovem deficiente mental de 23 anos. O crime aconteceu por volta das 17h30 desse domingo (17), em uma residência localizada na rua Baleia, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O homem foi espancado por populares logo após ser descoberto.

De acordo com informações fornecidas pela 30º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o próprio pai da vítima que não teve o nome revelado, foi quem flagrou Alessandro em um dos cômodos da casa, tentando estuprar a jovem. Imediatamente o pai chamou a Polícia Militar, mas com o alarde feito no momento, outros vizinhos ouviram e foram para cima de Alessandro.

O homem já estava sendo espancado quando a guarnição da 30º Cicom chegou e deu voz de prisão ao suspeito. Ainda de acordo com a Polícia Militar, apenas o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) vai confirmar se houve conjunção carnaval, mas apenas as circunstâncias com que Alessandro foi flagrado, já se configura como estupro.

O homem foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo para receber cuidados, e depois encaminhado até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para realização dos procedimentos cabíveis, onde o caso foi registrado, e será investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher.

