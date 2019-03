Polícia detém quatro mulheres que transportavam drogas no AM

As mulheres detidas têm 21, 22, 24 e 26 anos. Depois de detidas, elas contaram aos policiais que são de Manaus e que estavam levando a droga para Porto Velho (RO) | Foto: Divulgação

Humaitá - A Polícia Militar apreendeu mais de 54 quilos de drogas em Humaitá (distante 675 quilômetros de Manaus) e deteve quatro mulheres como suspeitas do crime, na tarde deste domingo (17). A ocorrência foi uma ação conjunta entre o 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Humaitá e a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Canutama.

As mulheres detidas têm 21, 22, 24 e 26 anos. Depois de detidas, elas contaram aos policiais que são de Manaus e que estavam levando a droga para Porto Velho (RO).

Uma equipe do 4°BPM recebeu denúncia anônima informando que as suspeitas embarcaram em dois táxis na rodoviária de Humaitá com destino à capital de Rondônia. A testemunha disse, ainda, que as mulheres apresentaram nervosismo, estavam com bastante pressa e portavam quatro malas.

Por volta das 14h, a equipe do 4º BPM acionou uma equipe da 4ª CIPM que estava na Vila Açuãnopolis, Km 130 da BR-319, para realizar barreira e interceptar os táxis que transportavam as suspeitas.

Uma hora depois, os veículos foram abordados. Durante a revista, na bolsa da suspeita de 22 anos foram encontrados 16,628 Kg de substâncias entorpecentes, supostamente maconha. Na bolsa da mulher de 24 anos foram encontrados 18,817 Kg da mesma droga. Já na bolsa da suspeita de 21 anos foram encontrados 7,606 Kg, também possivelmente de maconha. Na bolsa da quarta suspeita, de 26 anos, havia 11,768 Kg da droga.

O material foi pesado e totalizou 54,819 Kg. Além da droga, elas estavam com R$ 1.180,00 e três celulares. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Humaitá.

