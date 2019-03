Idosa de 92 anos morre após ser estuprada e espancada por duas horas

Uma idosa de 92 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (18) depois de ser espancada e estuprada por um homem dentro da casa própria casa. O crime aconteceu no último domingo (17), em Nobres (a 151 km de Cuiabá). O criminoso possui tornozeleira eletrônica e o rastreamento apontou que ele ficou na casa da vítima por duas horas.

Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima foi visitar a mãe, que é sua vizinha, no Bairro Jardim Paraná, em Nobres (125 km de Cuiabá) e, ao entrar na casa, encontrou a mãe caída no chão, com várias lesões de espancamento e de estupro.

Nesse momento, a idosa ainda estava com vida e conseguiu dizer à filha que o agressor era um rapaz forte, de estatura baixa e de cor morena.

A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave para o hospital. Pouco depois, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito foi preso logo depois do crime | Foto: Divulgação

A Polícia Militar foi acionada e notou que o suspeito fugiu deixando um chinelo na casa da vítima. Em rondas pelo bairro da idosa, chegaram a um possível suspeito que batia com as características descritas pela idosa e o localizaram através da tornozeleira eletrônica em uma chácara às margens do Rio Cuiabá, em uma região chamada Pindura.

O suspeito foi encontrado descalço e o chinelo apreendido na casa da idosa serviu no pé dele. A princípio, ele negou o crime. Porém, quando a filha da vítima o viu, reconheceu que há poucos dias ele fez a pintura da casa da mãe dela.

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande. Ele nega tanto o crime, quanto ter ficado por duas horas na casa, mas, segundo a Polícia Militar, as duas horas foram comprovadas pelo monitoramento da tornozeleira eletrônica.

