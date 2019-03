Mãe denuncia postagem com ameaça de atentado à escola em Manaus

A ameaça foi publicada na rede social Facebook | Foto: Divulgação

Manaus - Uma dona de casa de 33 anos, identificada como A. P., denunciou, na tarde desta segunda-feira (18), uma ameaça de atentado aos alunos da Escola Estadual Raimunda Holanda de Souza, situada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Conforme a mulher, o caso foi repassado à direção da unidade de ensino. No conteúdo da publicação, os alunos são alertados de que o ataque seria semelhante ao da Escola de Suzano , na Grande São Paulo.

Segundo a fonte, a filha recebeu a publicação contendo a ameaça em um grupo no WhatsApp. “A minha filha participa de um grupo junto com os outros colegas de turma. Um deles compartilhou a publicação dizendo que recebeu em outro grupo. Nisso, todos ficaram apreensivos. Ela achou melhor me mostrar a imagem e eu acionei imediatamente a direção da unidade pedindo uma ação rápida”, conta a mulher.

Conforme a dona de casa, a gestora, identificada como Lúcia, recebeu o comunicado por telefone. “Liguei para ela, que se mostrou bastante preocupada e disse que tomaria providências para evitar que os alunos fossem expostos a riscos. Eu pretendo ir pessoalmente à escola para saber quais medidas foram adotadas. Minha filha e outros alunos nem compareceram hoje à aula, e ela só retorna se eu tiver ciência que estará segura”, defende a mãe.

De acordo com a denunciante, a gestora da escola disse que acionou uma equipe da Polícia Militar para dar apoio aos alunos da instituição no horário do término das aulas do turno matutino. Conforme a dona de casa, a gestora relatou a ela, por telefone, que alguns alunos foram revistados e assegurou que o procedimento seria novamente feito pelos policiais na entrada e na saída dos estudantes do turno da tarde.

"A gente vê pela TV os acontecimentos em outras cidades, mas achamos que nunca vai aconteceu perto de onde a gente mora. Quando esse tipo de ameaça chega aos nossos conhecimentos, por meio de nossos filhos, bate o desespero. Estou muito apreensiva com toda essa situação e com medo de mandar minha filha ir estudar e ela não voltar", desabafa a dona de casa. Confira o conteúdo da publicação de um perfil identificado como Carlos Souza no Facebook:

| Foto: Reprodução/Facebook

| Foto: Reprodução/Facebook

| Foto: Reprodução/Facebook

Leia também: Seduc e SSP alinham estratégias de prevenção à violência nas escolas

Providências

Por telefone, a gestora da unidade de ensino confirmou o recebimento da denúncia e que também acionou a polícia. Porém, ela não repassou mais detalhes sobre o caso. Em um novo contato, os telefones foram direcionados para a caixa postal.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM) , para saber quais procedimentos foram adotados pela direção da escola. A secretaria ressaltou, por meio de nota, "que mesmo diante das ameaças, não houve concretização de nenhum ato, não havendo, portanto, registro de agressões nas dependências da escola". A pasta reforçou que o caso foi relatado à polícia.

Em contato com policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento ostensivo da área, o tenente Jorge Souza afirmou que sobre a situação não há nenhuma informação.

Apologia ao crime

Na tarde desta segunda, a Polícia Civil apresenta dois homens por apologia ao crime, se espelhando à tragédia em Suzano, na Grande São Paulo. A dupla, de 24 e 18 anos, postou em uma rede social uma suposta ameaça de invasão à Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital, mesma região onde foram presos.

Ameaça anterior

Na manhã da última quarta-feira (13), alunos do Instituto de Educação do Amazonas (IEA) entraram em pânico após receberem ameaças de um atendado na unidade de ensino. Na ocasião, os pais também ficaram em alerta.

Após o acionamento da polícia, o aluno foi detido. O conteúdo da ameaça era semelhante ao atendado que deixou mortos e feridos na Escola de Suzano, na semana passada.

Diante do ocorrido, o secretário Executivo de Educação do Amazonas, Bibiano Filho, caracterizou o episódio como uma brincadeira de "mau gosto".

Leia mais: