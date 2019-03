Polícia diz que monitora ameaças na internet a escolas de Manaus

A dupla foi presa no bairro Lírio do Vale | Foto: Divulgação

Manaus - Após o massacre ocorrido na escola Raul Brasil, em Suzano (SP), na semana passada, a Polícia Civil do Amazonas registrou pelo menos três casos de ameaças de atentado em unidades de ensino de Manaus. Para evitar tragédias semelhantes, o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Sinval Barroso, informou, na tarde desta segunda-feira (18), que a equipe intensificou as investigações e o monitoramento das ameaças feitas por meio da internet.

O anúncio surgiu em meio a mais uma ameaça de atentado em escola de Manaus. Na tarde de hoje, o Em Tempo divulgou com exclusividade a denúncia de uma mãe que acionou a direção da Escola Estadual Raimunda Holanda de Souza, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, para exigir segurança diante da ameaça de ataque que a filha, uma estudante do 3º ano, teve acesso pela manhã.

Questionado sobre o caso, o delegado afirmou que ainda não tinha conhecimento da denúncia.



"Temos um setor de análise forte no DRCO e diuturnamente monitoramos as redes sociais, com a Deep Web e a Dark Web -que são ambientes virtuais dominados pela nossa equipe", destacou Barroso.

A declaração do delegado veio após a prisão de mais dois alunos, um de 24 e outro de 18 anos, nessa segunda-feira (18), na capital amazonense. A dupla é suspeita de realizar ameaças em uma rede social e insinuar um suposto atentado na Escola Estadual Antônio da Encarnação, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

"A equipe percebeu o caso, que se configurou situação criminosa, e decidimos agir antes de sermos surpreendidos. A secretaria de segurança está altamente atenta As pessoas estão confundido e não estão respeitando o momento de luto que a sociedade brasileira vem passando e estão querendo se aproveitar disso de qualquer forma", enfatizou o delegado.

Os suspeitos são alunos do 2° e 3° ano do Ensino Médio da unidade de ensino. O caso ocorreu no último final de semana, quando o jovem de 18 anos fez uma foto com parte do rosto coberto com um lenço preto. O segundo suspeito divulgou a imagem em uma rede social e apagou meia hora depois, mas a publicação já havia sido compartilhada por outras pessoas.

A foto chegou a ser enviada a um grupo de WhatsApp da escola com a informação de que os dois planejavam um ataque aos alunos da unidade de ensino.

O delegado contou que os jovens cometeram um crime e serão p unidos de acordo com a lei. "Eles responderão na Justiça, o que pode ocasionar, posteriormente, uma não contratação de emprego - pois ficará gravado nos dados criminais pelo resto da vida deles", disse.

Além de responderem na Justiça, os jovens correm o risco de serem expulsos da escola. "Disseram que isso foi uma brincadeira. Eles foram advertidos e será verificado junto a direção a permanência deles na unidade e outros procedimentos", disse a pedagoga Ryanne Oliveira.

A dupla foi conduzida ao DRCO, onde prestaram depoimento e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo crime de ameaça. Após os esclarecimentos, eles foram liberados e responderão o processo em liberdade.

Ameaça anterior

Na manhã da última quarta-feira (13), alunos do Instituto de Educação do Amazonas (IEA) entraram em pânico após receberem ameaças de um atendado na unidade de ensino. Na ocasião, os pais também ficaram em alerta.

Após o acionamento da polícia, o aluno foi detido. O conteúdo da ameaça era semelhante ao atendado que deixou mortos e feridos na Escola de Suzano, na semana passada.

Diante do ocorrido, o secretário Executivo de Educação do Amazonas, Bibiano Filho, caracterizou o episódio como uma brincadeira de "mau gosto".

