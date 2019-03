Assassino do pastor que morreu para proteger o pai é preso no Amazonas

Homem foi preso após latrocínio e tentativa de homicídio contra o próprio pai | Foto: DIVULGAÇÃO/SSP-AM

Manaquiri- No último domingo (17), Jovane Carvalho de Souza, de 35 anos, foi preso acusado de matar o pastor Jason Pereira da Silva, de 36 anos em uma tentativa de roubo na comunidade Bom Pastor, na Zona Rural do município de Manaquiri, distante a 156 quilômetros de Manaus.

No dia do ocorrido, a vítima chegou a lutar para proteger o pai, Sebastião Leite, de 67 anos, que foi agredido com coronhadas e teve a cabeça quebrada. O idoso também foi baleado nas costas e, conforme a família, o projétil ficou alojado no corpo dele.

A prisão foi feita por policiais civis do 33º Distrito Integrado da Polícia (DIP) em Manaquiri. Jovane foi transferido para uma unidade prisional em Manaus para evitar uma possível tentativa de linchamento, pois os moradores locais estão revoltados com o crime.

De acordo com o delegado Ivo Cunha, o homem confessou ter efetuado os disparos contra as vítimas e é um elemento de alta periculosidade, tendo sido preso em 2013 também por ter cometido um homicídio em Manaquiri.



Tráfico de drogas

No último sábado (16), um casal também foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Jeferson Vitinha da Silva, 24, e Maria Paula da Silva, 29, foram presos durante uma operação comandada pelo delegado Ivo Cunha e pelo capitão da Polícia Militar Mauro Amaral, na localidade Barro Alto, na sede do município. Com a atuação integrada que resultada na prisão da dupla, os órgãos de Segurança Pública conseguiram desarticular um ponto de venda de entorpecentes no município.



"Mais uma vez, as polícias Civil e Militar, trabalhando juntas, elucidaram os crimes em menos de 24 horas, mostrando que no município as forças de Segurança do Estado têm controle absoluto contra os criminosos que investirem contra a sociedade", disse o delegado Ivo Cunha.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Pastor é morto com dois tiros após proteger o pai de assaltantes no AM

Perigo: lixão a céu aberto contamina lençóis freáticos em Manaquiri