Suspeito de tráfico de drogas é preso com rifle em beco na Zona Norte

O suspeito foi autuado em flagrante por trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo | Foto: divulgação

Manaus - Após denúncia anônima, Ezequiel Anunciação de Sousa, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (18), na rua 60, beco jardim do Éden, loteamento Fazendinha 2, Zona Norte de Manaus. Com o suspeito a polícia apreendeu armamento, uma porção de maconha e uma balança de precisão.

O suspeito foi preso por policiais militares da 2º Batalhão de Choque da Ronda da Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que receberam denuncias que um indivíduos estaria comercializando entorpecentes no beco. No local, a guarnição da PM avistou Ezequiel em atitude suspeita.

Durante abordagem, a equipe da Rocam encontrou com Ezequiel, um revólver calibre 32 e as três munições do mesmo calibre. Segundo a PM, o suspeito informou que na casa dele, situada no mesmo beco, mais duas armas de fogo estavam guardadas.

Armamento e droga apreendida com o suspeito | Foto: divulgação

Na residência dele foram apreendidas uma pistola Beretta, calibre 20, com numeração suprimida e um rifle, marca URKD, calibre 22, sem numeração aparente. Além de munições e a droga.



Ezequiel foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia foi constado que o suspeito já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas.

O suspeito foi autuado em flagrante por trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e conduzido para Audiência de Custódia.

Leia mais

Polícia detém quatro mulheres que transportavam drogas no AM

PF prende homem com 8 kg de droga em mala no aeroporto Eduardo Gomes