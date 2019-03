Vigilante é preso após pegar nas partes íntimas de mulher em hospital

Manaus - Após ser flagrado por câmeras de segurança pegando nas partes íntimas de uma mulher de 23 anos, dentro do Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, um vigilante de 41 anos, que atuava na unidade de saúde foi preso no último final de semana.

O caso ocorreu na última quinta-feira (14), quando a mulher, que era paciente, deixava a unidade hospitalar por uma das portarias do local.

Após sofrer o abuso, a vítima registrou o caso no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ela informou ao delegado Pablo Giovanni, titular da unidade policial, que o vigilante esfregou a mão pela sua cintura, tocou e pressionou a sua vagina.

Ainda conforme o delegado após a denúncia, o suspeito abandonou o posto de trabalho e fugiu. "Uma equipe foi encaminhada ao hospital, porém não localizaram o vigilante, no entanto conseguimos as imagens do monitoramento interno", disse.

O suspeito foi localizado dias depois em sua casa, que não teve o endereço divulgado. Na delegacia ele negou o crime.

O vigilante não possuía nenhum antecedente criminal. Ele foi indiciado por importunação sexual.

Leia mais

Assassino do pastor que morreu para proteger o pai é preso no Amazonas

Polícia diz que monitora ameaças na internet a escolas de Manaus