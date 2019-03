'Carlinhos Panda' mandou executar a namorada após emboscada, diz PC

Manaus - Carlos Alberto Soares de Reis, mais conhecido como "Carlinhos do Alvorada" ou "Carlinhos Panda", de 26 anos, é suspeito de mandar executar a própria namorada, a recepcionista Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS). A vítima teria sido acusada por "Carlinhos Panda" de avisar uma facção rival onde ele estaria para matá-lo.

De acordo com o delegado, o depoimento do primo da vítima teria sido a chave principal para que a equipe de investigação chegasse até a autoria de quem mandou matar Bruna. Ainda conforme a polícia, o traficante teria dado a ordem de executar a recepcionista depois de sofrer uma tentativa de homicídio ao sair de uma casa de show no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo o delegado, o primo de Bruna identificado como Adriel Amorim Ribeiro, mais conhecido como “Del”, de 28 anos, foi preso com um fúzil AK-47, 114 munições e 48 porções de maconha pelos policiais da Rocam no dia 2 de março deste ano e durante o depoimento dado à DEHS, ele informou que "Carlinhos Panda" foi o mandante da morte de Bruna.

Entenda o caso

Bruna foi morta com quatro tiros na madrugada do dia 21 de maio do ano passado, por voltadas 5h30. O corpo foi encontrado por pessoas que passavam na rua Heisei, na Colônia Japonesa, Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul.

A vítima estava jogada de bruços na via com dois tiros na cabeça e outros dois nas costas. No local, cápsulas de pistola calibre 380 milímetros foram recolhidas por peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). Segundo a polícia, a mulher teria sido sequestrada no beco Umberto de Campos, no bairro São Jorge, Zona Oeste.

Edição: Bruna Chagas

