Jovem é baleado na cabeça ao livrar amigo de atirador no Lírio do Vale

Vítima foi socorrida por populares e levada ao SPA Joventina Dias | Foto: Cristiano Sevalho

Manaus - Manaus - Um jovem de 19 anos foi baleado com tiros na cabeça enquanto trabalhava em uma oficina mecânica de motocicletas. Juan Gabriel da Costa teria sido ferido ao defender um amigo - o principal alvo do atirador. A vítima perdeu massa encefálica.



O atentado aconteceu por volta das 12h30, na avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Policiais militares estiveram no local do crime coletando informações | Foto: Josemar Antunes

Ao Em Tempo, testemunhas relataram que o atirador usava camisa azul. Sem levantar suspeitas, o criminoso se aproximou efetuando tiros contra um dos funcionários da oficina de motos.

Durante a ação, Juan tentou impedir que o amigo fosse morto e acabou sendo alvejado com ao menos três tiros na cabeça. O assassino foi dominado e teve a arma de fogo tomada. Um dos populares chegou a efetuar um tiro nas costelas do atirador, com a própria arma usada segundos antes.

Crime foi na avenida Laguna | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O assassino ainda foi agredido pelos populares, mas acabou fugindo em um carro, modelo Fiat Uno, de cor branca e placas não identificadas. Ele contou com a ajuda de um comparsa.

A vítima foi socorrida e levada em um veículo, modelo Kombi, para uma unidade de saúde da capital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Policiais militares da Rocam também estiveram no local realizando levantamento de informações sobre as características dos suspeitos e do carro. Familiares da vítima acompanharam os procedimentos sobre o caso, mas não falaram com a imprensa. Confira a reportagem de Josemar Antunes na cena do crime:





Edição: Isac Sharlon

