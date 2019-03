Vídeo mostra atirador levando ‘surra’ de população no Lírio do Vale

O fato aconteceu na tarde desta terça-feira | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta terça-feira (19), após uma tentativa de homicídio em uma oficina mecânica , um homem foi filmado sendo agredido com socos e chutes e até pancadas com uma barra de ferro na cabeça. Ele é apontado por testemunhas como sendo o autor dos disparos que feriu um jovem de 19 anos na cabeça, na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a reportagem apurou, na cena do crime, o crime foi por volta das 12h30, quando chovia naquela região da cidade. O criminoso, segundo as testemunhas, foi dominado e teve a arma de fogo tomada. Um dos cidadãos chegou a efetuar um tiro nas costelas do atirador, com a própria arma usada segundos antes. Veja a foto do jovem baleado na cabeça:

O jovem baleado foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não há informações sobre o estado de saúde | Foto: Divulgação

O homem ainda foi agredido pelos populares, mas acabou fugindo em um carro, modelo Fiat Uno, de cor branca e placas não identificadas – que aparece no vídeo da agressão. Ele contou com a ajuda de um comparsa. Assista ao vídeo:

| Autor: Divulgação

Saiba mais sobre o caso no link: Jovem é baleado na cabeça ao livrar amigo de atirador no Lírio do Vale.

