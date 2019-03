Industriário é condenado a 18 anos de prisão por matar esposa no AM

O réu foi absolvido da acusação de lesão contra a própria mãe | Foto: divulgação

Manaus - O industriário Arnaldo Souza Viana foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de feminicídio, por assassinar a companheira Raquel Brito Batista, em maio de 2017 . O julgamento ocorreu no Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Manaus. O feminicídio é descrito no art. 121, parágrafo 2º, inciso VI, decorrente de violência doméstica prevista no inciso I, 2º do inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro (CPB).

Na mesma sessão de julgamento, realizada na última sexta-feira (15), no Fórum Ministro Henoch Reis, o réu foi absolvido da acusação de lesão contra a própria mãe - crime descrito no §9º do art. 129 do Código Penal.

Presidida pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga, a sessão de julgamento teve, como representante do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), o promotor de justiça Igor Starling Peixoto. O réu contou em sua defesa com as advogadas Camila Bertolini de Paiva e Maria do Perpétuo Socorro Nunes Feijó Florêncio.

Arnaldo de Sousa Viana foi denunciado porque no dia 25 de maio de 2017, por volta das 2h30, na rua Leópolis (antiga Padre Zózimo), bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, esfaqueou e matou Raquel Brito Batista, sua companheira. Na ocasião, Arnaldo também feriu a própria mãe, Rosa de Souza Viana.

O crime

Segundo consta no inquérito policial que originou a denúncia do Ministério Público, Arnaldo teria ido abrir o portão para Raquel, sua companheira, que chegava do trabalho. Conforme os autos, no momento em que foi recebida, Raquel teria comentado sobre o estado de embriaguez de Arnaldo. Irritado com o comentário, ele esfaqueou a companheira e feriu a própria mãe, que tentou defender a nora.

