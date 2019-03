Padrasto é preso por estuprar e engravidar enteada de 13 anos no AM

Suspeito foi preso e indiciado por estupro de vulnerável | Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos - Um agricultor, de 39 anos, suspeito de estuprar e engravidar a própria enteada, uma adolescente de 13 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (19), em Boa Vista do Ramos (município distante 271 quilômetros de Manaus).

De acordo com o gestor da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Aloísio Lopes, o suspeito foi preso após a vítima denunciar o caso e registrar Boletim de Ocorrência (BO).

Na delegacia, a jovem relatou que desde os dez anos era abusada sexualmente pelo próprio padrasto, que a criou desde bebê. Segundo Aloísio, aos 11 anos de idade a vítima engravidou do agricultor e, atualmente, com 13 anos, cuida da filha que tem um ano e sete meses.

Vítima denunciou o caso à Polícia Civil | Foto: Reprodução Internet

“Diante da gravidade dos fatos, representei à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome do padrasto. A ordem judicial foi expedida no dia 14 de fevereiro deste ano, pela juíza Joseilda Pereira Bilio, da Vara Única da Comarca de Boa Vista do Ramos. Na manhã desta terça, nos deslocamos até a comunidade Sagrado do Ramos, na Zona Rural do município, onde, por volta das 8h30, conseguimos prender o suspeito”, relatou Lopes.

Indiciamento

O agricultor foi encaminhado até a 46ª DIP, onde foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele permanecerá na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Boa Vista do Ramos.

*Com informações da assessoria

