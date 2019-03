Adolescente ameaça estudantes e é apreendido no Parque 10

Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais | Foto: Arthur Castro

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (19), em Manaus, após enviar mensagens semelhantes ao atentado ocorrido na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. O fato na capital amazonense, aconteceu na Escola Estadual Professora Alice Salerno Gomes de Lima, na rua 7, conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com o delegado Maurício Ramos, plantonista da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o adolescente foi denunciado pela direção da instituição de ensino.

"Usando uma máscara de caveira, o adolescente enviou mensagens para os demais colegas da escola dizendo que iria matar todos com uma pistola. Foi mais uma brincadeira de mal gosto", explicou o delegado Mauricio Ramos.

O jovem foi apreendido pela 23 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levado para prestar esclarecimentos na Deaai. Uma coordenadora acompanhou o caso na especializada.

Em depoimento, o jovem disse que não tinha conhecimento do atentado na Escola Estadual Raul Brasil, quando dez pessoas morreram, entre elas os dois assassinos que se suicidaram no último dia 13 de março deste ano.

Em Manaus

Outro caso de brincadeira de mal gosto ocorreu na manhã de quinta-feira (14), quando os alunos do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), entraram em pânico. Tudo isso porque, uma mensagem foi compartilhada por um dos alunos de 15 anos do 2° ano que iria tocar o terror, como na escola de Suzano.