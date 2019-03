Morre jovem baleado na cabeça no Lírio do Vale

A vítima tinha 19 anos e estava trabalhando, segundo testemunhas | Foto: Divulgação

Manaus - O jovem de 19 anos, baleado na cabeça na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale , Zona Oeste de Manaus, morreu, na tarde desta terça-feira (19). A morte foi confirmada por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que foi acionado por volta das 16h30 de hoje para realizar a remoção do corpo da vítima, que havia sido levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, também na Zona Oeste da capital.

A vítima, identificada como Juan Gabriel B. de A., foi baleada com ao menos três tiros na cabeça após defender um amigo que seria o verdadeiro alvo do atirador, conforme o relato de testemunhas na cena do crime.

O criminoso e autor dos disparos ainda foi desarmado por testemunhas, agredido e teria levado um tiro nas costelas, que foi disparado por uma terceira pessoa, ainda não identificada, que pegou a própria arma usada instantes antes. Assista ao vídeo da agressão:

| Autor: Divulgação

Conforme apurou o Em Tempo, a vítima de 19 anos estava trabalhando quando agiu por impulso para livrar o amigo, que também não teve a identidade revelada.

À reportagem, testemunhas insinuaram, no fim da tarde de hoje, que o alvo do atirador, na verdade, seria o próprio irmão de Juan Gabriel, porém a informação não foi confirmada por fontes oficiais. Na cena do crime, enquanto era aguardada a chagada do socorro médico, a família não falou sobre o caso. Confira a reportagem de Josemar Antunes na avenida Laguna:

*Colaborou com informações: Josemar Antunes



Leia mais:

Vídeo mostra atirador levando ‘surra’ de população no Lírio do Vale

Jovem é baleado na cabeça ao livrar amigo de atirador no Lírio do Vale